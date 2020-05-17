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    • Magazin
    • 17.05.2020 14:36
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    • 17.05.2020 14:36
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    , kaç yaşında? kim? Bebeği doğdu mu?

    Dizilerde rastladığımız türk oyuncu İpek Tanrıyar uzun yıllardır ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz yıl Murat Evler ile evlenen İpek Tanrıyar anne olmaya hazırlanıyor. Doğumuna az bir zaman kalan İpek Tanrıyar, bugün Kanal D ekranlarında hafta sonu sabah kuşağında yayınlanan Müge ve Gülşen'le na konuk oldu. Bunun üzerine yeniden gündeme gelen , kaç yaşında, eşi kim gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı.

    İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında?

    Kanal D'nin sevilen programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, 17 Mayıs Pazar günü İpek Tanrıyar'ı konuk etti. Uzun süredir gözlerden uzak olan güzel ve başarılı oyuncu İpek Tanrıyar'ın hayatına dair bilgiler gündemde çok fazla araştırılır oldu. İpek Tanrıyar hakkında merak edilen ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    İPEK TANRIYAR KİMDİR?

    İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.
    1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.
    Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
    Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
    Sıla - (2006)
    Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
    Brindar - (2004)
    Japonyalı Gelin - (2003)
    Serseri - (2003) - Eylül
    Karaoğlan - (2002) - Ülger
    Belalım Benim - (2002)
    Bir Tatlı Huzur - (2002)
    Karate Can - (2000)

    2.SAYFA PROGRAMI NE ZAMAN?

    Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu program, artık hafta sonları ekrana gelecek. Magazin dünyasının nabzını tutan program, 11 Nisan'dan itibaren cumartesi ve pazar sabahları
    saat 09.45'te canlı olarak yayınlanacak.
    Haberler Magazin İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında? İpek Tanrıyar eşi kim? Bebeği doğdu mu?
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