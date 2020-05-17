Kanal D'nin sevilen programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, 17 Mayıs Pazar günü İpek Tanrıyar'ı konuk etti. Uzun süredir gözlerden uzak olan güzel ve başarılı oyuncu İpek Tanrıyar'ın hayatına dair bilgiler gündemde çok fazla araştırılır oldu. İpek Tanrıyar hakkında merak edilen ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
İPEK TANRIYAR KİMDİR?
İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.
1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.
Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
Sıla - (2006)
Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
Brindar - (2004)
Japonyalı Gelin - (2003)
Serseri - (2003) - Eylül
Karaoğlan - (2002) - Ülger
Belalım Benim - (2002)
Bir Tatlı Huzur - (2002)
Karate Can - (2000)
2.SAYFA PROGRAMI NE ZAMAN?
Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu program, artık hafta sonları ekrana gelecek. Magazin dünyasının nabzını tutan program, 11 Nisan'dan itibaren cumartesi ve pazar sabahları
saat 09.45'te canlı olarak yayınlanacak.