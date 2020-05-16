Survivor Evrim kimdir? Survivor Evrim Keklik kim, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?

Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.