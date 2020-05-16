Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elif ne iş yapıyor?

Survivor Elif kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor gibi sorulara yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Survivor'da her geçen gün heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Adada sık sık gergin anlar da yaşanıyor. Programı izleyenlerin dikkatini Elif Yıldırım Gören isimli bir yarışmacı çekiyor. Peki; Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yarışmacı hakkında merak edilen bilgiler!
SURVİVOR ELİF KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?
Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyununu 10-9 Ünlüler takımı kazandı. Son atışlarda Evrim ve Elif karşı karşıya geldi. Elif'in başarılı atışlarıyla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?
Survivor bireysel sembol oyununu erkeklerde kazanan Yasin olurken kadınlarda kazanan isim Evrim olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.