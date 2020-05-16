Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elif ne iş yapıyor?

SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?

Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyununu 10-9 Ünlüler takımı kazandı. Son atışlarda Evrim ve Elif karşı karşıya geldi. Elif'in başarılı atışlarıyla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?

Survivor bireysel sembol oyununu erkeklerde kazanan Yasin olurken kadınlarda kazanan isim Evrim olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.