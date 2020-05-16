Akgüç, yapımın gerçek bir hikayeye dayalı olduğunu ve bu yönüyle klasik Hollywood süper kahramanlarından ayrıldığını kaydederek, "Dizi, dünyaya değer temelli içeriklerle ilham vermenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Sosyal medyada kanalın takibine yönelik başlatılan #ErtugrulYouTubeRecord etiketine de değinen Akgüç, "Serinin zaten şaşırtıcı olan YouTube başarısını geliştirmeyi ve kampanyayla küresel çapta hayranlarımızı bir hedefte birleştirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.