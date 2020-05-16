Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan Yanaç kim, kaç yaşında, evli mi? Survivor 2020

Survivor Aycan kimdir? 2020 Survivor Aycan Yanaç kimdir kaç yaşında evli mi? Survivor adasında kıran kırana rekabet devam ediyor. Adadaki yarışmacılar hem birbirlerine karşı hem de açlık ve doğaya karşı mücadelelerini sürdürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki rekabet son günlerde kızıştı. Yarışmacıların da özel hayatları merak ediliyor. Peki; Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte yanıtları!
SURVİVOR AYCAN KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?
Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyununu 10-9 Ünlüler takımı kazandı. Son atışlarda Evrim ve Elif karşı karşıya geldi. Elif'in başarılı atışlarıyla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?
Survivor bireysel sembol oyununu erkeklerde kazanan Yasin olurken kadınlarda kazanan isim Evrim olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.