Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan Yanaç kim, kaç yaşında, evli mi? Survivor 2020

SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?

Survivor bireysel sembol oyununu erkeklerde kazanan Yasin olurken kadınlarda kazanan isim Evrim olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.