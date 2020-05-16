Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da Nisa'nın 3 gündür yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor'da dün akşam ödül oyununu Ünlüler takımı 10'a 5 kazandı. Nisa'nın neden yarışmadığını, yarışmada olmadığını merak eden konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda Nisa'yı göremeyen izleyiciler "Survivor Nisa neden yok, elendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı Survivor'dan ayrıldı mı, ne zaman gelecek? İşte detaylar...
SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?
Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Nisa'nın kısa bir süre önce yarışma esnasında sakatlandığı biliniyordu. Nisa Bölükbaşı, şu an klinikte tedavi görüyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?
Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyununu 10-9 Ünlüler takımı kazandı. Son atışlarda Evrim ve Elif karşı karşıya geldi. Elif'in başarılı atışlarıyla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?
Survivor bireysel sembol oyununu erkeklerde kazanan Yasin olurken kadınlarda kazanan isim Evrim olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.