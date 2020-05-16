Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da Nisa'nın 3 gündür yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor'da dün akşam ödül oyununu Ünlüler takımı 10'a 5 kazandı. Nisa'nın neden yarışmadığını, yarışmada olmadığını merak eden konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda Nisa'yı göremeyen izleyiciler "Survivor Nisa neden yok, elendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı Survivor'dan ayrıldı mı, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Nisa'nın kısa bir süre önce yarışma esnasında sakatlandığı biliniyordu. Nisa Bölükbaşı, şu an klinikte tedavi görüyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.