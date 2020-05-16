Dilan Polat kimdir? Dilan Polat annesi nasıl öldü? Instagram fenomeni Dilan Polat’tan şantaj itirafı!

Polat, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Kız kardeşim konuşmasa konuşmayacaktım. 5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Hamileydim yaşadım, doğurdum sütüm kesildi. Söylenecek bir şey değildi. Herkesin başına gelebilir hayatta. Hepiniz yaşayabilirsiniz. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Neyle tehdit ediliyorum? Keşke canımla tehdit edilseydim. Beni anlayan da vardır biliyorum.

Babam hastaydı, beyninde tümör vardı, bilerek yapmadı bunu. Evet babam annemi öldürdü ama şantaj yapıp 'Senin annen şöyle böyle… Bunu haberlere vereceğim, magazinlere satacağım diyerek kimsenin canını yakamazsınız, şantaj yapamazsınız. Allah'a havale ediyorum, inanıyorum bulunacağına, bulunacak. Bu sefer çok inanıyorum bulunacağına. Kimsenin kemiklerini sızdırmasına gerek yok. Konuşmayacaktım, söylemeyecektim. İçimde yaşayacaktım.