EVRİM İLE YASİN ARASINDA GERGİN ANLAR!



Survivor'da Yasin'in parkurlarda sinirine hakim olamaması ve Evrim ile sürekli karşı karşıya gelmesi Acun Ilıcalı tarafından da uyarı almasına neden olmuştu. Bu kez adalarındayken basket oyunu öncesinde Gönüllüler takımı yarışmacılarından Evrim ve Yasin arasında tansiyon bir anda yükseldi. Yasin'in Evrim'e baskı yapması sonrasında Evrim çileden çıktı ve "Karışma bana beni rahat bırak. Sabahtan beri çıldırttın beni. Seni bataklıktan nasıl çıkardıysam öyle geri sokarım. Şu saatten sonra seni yerden çekip kaldırmıyorum. Kendini kurnaz zanneden ama kurnaz olamayan insan. Ben seni kendi silahınla batıracağım az kaldı. Sen battın zaten uzatmaları oynatıyorsun sayemde. Bak ben seni bu hafta nasıl batırıyorum. 'Ben seni bataklıktan nasıl çıkardıysam öyle bataklığa sokmasını bilirim' dedi.

Yasin ise şu sözlerle kendini savundu: "Sen kimsin beni bataktan çıkaracaksın. Ama beni bağırtamazsın Evrim'le her sabah çay içtiğim kadar, sohbet ettiğim kadar Nisa ve Ardahan'la bile sohbet etmedim"