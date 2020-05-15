TV8'in Masterchef yarışmasıyla gündeme gelen Survivor Yasin Obuz, şimdi de Survivor 2020'deki davranışlarıyla dikkat çekiyor. Ön plana çıkan ve sık sık gerilimli diyaloglara giren Survivor Yasin'in yaşının kaç olduğu, boyu, nereli olduğu gibi daha pek çok bilgi internet üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Parkurlarda gösterdiği başarılı performanslarıyla da gündem olan Survivor Yasin hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
EVRİM İLE YASİN ARASINDA GERGİN ANLAR!
Survivor'da Yasin'in parkurlarda sinirine hakim olamaması ve Evrim ile sürekli karşı karşıya gelmesi Acun Ilıcalı tarafından da uyarı almasına neden olmuştu. Bu kez adalarındayken basket oyunu öncesinde Gönüllüler takımı yarışmacılarından Evrim ve Yasin arasında tansiyon bir anda yükseldi. Yasin'in Evrim'e baskı yapması sonrasında Evrim çileden çıktı ve "Karışma bana beni rahat bırak. Sabahtan beri çıldırttın beni. Seni bataklıktan nasıl çıkardıysam öyle geri sokarım. Şu saatten sonra seni yerden çekip kaldırmıyorum. Kendini kurnaz zanneden ama kurnaz olamayan insan. Ben seni kendi silahınla batıracağım az kaldı. Sen battın zaten uzatmaları oynatıyorsun sayemde. Bak ben seni bu hafta nasıl batırıyorum. 'Ben seni bataklıktan nasıl çıkardıysam öyle bataklığa sokmasını bilirim' dedi.
Yasin ise şu sözlerle kendini savundu: "Sen kimsin beni bataktan çıkaracaksın. Ama beni bağırtamazsın Evrim'le her sabah çay içtiğim kadar, sohbet ettiğim kadar Nisa ve Ardahan'la bile sohbet etmedim"
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.