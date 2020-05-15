Hem gönüllüler hem de ünlüler takımının mücadele vererek parkurlarda başarılı performanslar sergilediği Survivor 2020'de dün akşam eğlenceli kareler ekrana geldi. Öncelikle Anlat Bakalım oyunu oynandı, yarışmacılar keyifli anlar yaşadı. Sonrasında ise güzel bir ödülü bulunan basket oyununa geçildi. Acun Medya ve Survivor Gönüllüler takımı basketbol maçında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da güzel mücadele gösterdiği maçta kazanan hangi taraf oldu, bu kez kazanılan ödül neydi?
SURVİVOR BASKETBOL MAÇINI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?
14 Mayıs 2020 yani bu akşam yayınlanan bölümde farklı bir mücadele ekranlara geldi. Acun Ilıcalı ve ekibinin Barış ve asin, Ardahan Berkan'dan oluşan takıma karşı oynadığı basketbol mücadelesi izleyenleri ekranlara kilitlerken maç sonucu da merak ediliyor.
Maç sonucu 19-19 skorla berabere biterken heyecan dolu mücadelenin sonucunda ödülün tüm takıma verileceği açıklandı.
En çok sayı atan isim 11 sayı ile İrem Kanan oldu. Bu hafta oynanan Survivor basketbol maçı 19 19 skorla tamamlandı. Berabere biten maçın sonunda her iki takım da yemek ödülünden faydalandı.
Basketbol maçında Mert'in Acun Ilıcalı'ya kural ihlali yaptığını söylemesiyle kamera kayıtları incelendi. Kural ihlali olmadığı belirlenince Acun Ilıcalı Mert'e itirazının doğru çıkmaması nedeniyle ödülden faydalanamayacağını söyledi. Survivor'da Mert haricinde tüm yarışmacılar yemek ödülünü aldı.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un 14 Mayıs tarihli bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı anlat bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Çekirdek film ödülüne ulaşmak için mücadele veren yarışmacılar, birbirlerine sordukları sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı.
Oyun sırasında Mert'in yanlış kelimeleri kullanması sonrasında sinirlenmesine Evrim'den gelen cevap ise herkesi şoke etti. Evrim, "Mert valla parkurda bu kadar sinirlenmiyor" dedi.
Heyecanlı mücadele sonunda Survivor anlat bakalım ödül oyununu 5'e 4 ünlüler takımı kazandı.