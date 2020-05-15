SURVİVOR BASKETBOL MAÇINI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?



14 Mayıs 2020 yani bu akşam yayınlanan bölümde farklı bir mücadele ekranlara geldi. Acun Ilıcalı ve ekibinin Barış ve asin, Ardahan Berkan'dan oluşan takıma karşı oynadığı basketbol mücadelesi izleyenleri ekranlara kilitlerken maç sonucu da merak ediliyor.

Maç sonucu 19-19 skorla berabere biterken heyecan dolu mücadelenin sonucunda ödülün tüm takıma verileceği açıklandı.

En çok sayı atan isim 11 sayı ile İrem Kanan oldu. Bu hafta oynanan Survivor basketbol maçı 19 19 skorla tamamlandı. Berabere biten maçın sonunda her iki takım da yemek ödülünden faydalandı.

Basketbol maçında Mert'in Acun Ilıcalı'ya kural ihlali yaptığını söylemesiyle kamera kayıtları incelendi. Kural ihlali olmadığı belirlenince Acun Ilıcalı Mert'e itirazının doğru çıkmaması nedeniyle ödülden faydalanamayacağını söyledi. Survivor'da Mert haricinde tüm yarışmacılar yemek ödülünü aldı.