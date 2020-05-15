Duygusal bir konusu olan ve aşk filmlerini sevenleri gönülden yakalayacak olan Bizim Hikaye filmi, 2015 yılında beyaz perdede büyük ses getirmişti. ATV'de yayınlandıktan sonra yeniden hatırlanan ve gündeme gelen yapımın başrol oyuncuları ve konusu merak edilir oldu. Televizyondayken kaçıranlar ve internet üzerinden izlemek isteyenler hemen araştırmalara başladı. Bizim Hikaye filmi hakkındaki tüm detayları sizler için derledik.
BİZİM HİKAYE FİLM KONUSU
Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiçbir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.
BİZİM HİKAYE FİLMİNİN OYUNCULARI
Cansel Elçin, Haluk Piyes, Sera Tokdemir, Naz Elmas, Burcu Kıratlı, Çiğdem Batur Güzel, İbrahim Kendirci, Erdinç Gülener
CANSEL ELÇİN KİMDİR?
Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir Tire'de doğmuştur. Babası bir terzidir. Bir abisi var. İlkokul 1 ve 2'yi Tire'de okudu. 8 yaşında ailesi ile birlikte gittiği Paris'te yaşamını devam ettiren Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladı. Lisede dil ve edebiyat okudu. Sonra üniversiteye başladı ama 6 ay sonra bıraktı. 90'lı yıllarda bir süre ticaretle uğraştı. Türkiye'den Denizli ve Bursa'dan getirdikleri bornoz, çarşaf, tekstil gibi ürünleri büyük zincir mağazalara sattı. Bundan da sıkılınca dört senelik bir tiyatro okuluna girdi. Bu dönemde parasız kaldığında krepçide krep yaptı, garsonluk, barmenlik, sonra Ritz'te şoför olarak çalıştı, özel şoförlük de yaptı.
Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti. New York'ta Actor's Studiol'arını kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Garfein'den sinema ve tiyatro dersleri aldı.
Okulu bitirdikten sonra Fransa'nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro hayatına başladı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filminde de rol aldı. Aynı zamanda 2007 senesinde senaryosunu da kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Papillon" adlı kısa bir film çekti.
1997 senesinde bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin "Harem Suare" adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda deneyim kazandı. Bu paylaşım ayrıca kendisine Türkiye'nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile çalışma fırsatı da sundu.
Tomris Giritlioğlu ile tanışmasıyla birlikte Türkiye'de oyunculuğa başladı ve "Kırık Kanatlar" adlı dizi ile 2005 yılından itibaren Türkiye'de sanat hayatını sürdürmeye karar verdi.
Cansel Elçin, asıl çıkışını ise Ahmet karakterini canlandırdığı Hatırla Sevgili dizisiyle yaptı. Bu dizide başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde, 8000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile Türk sinemasına da adım atmış oldu.
Sertap Erener'in Bir Damla Gözlerimde adlı şarkısının klibinde oynadı.
Cansel Elçin, 4 Temmuz 2012 tarihinde Pınar Apaydın ile evlendi.