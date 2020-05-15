Akşam saatleri izleyiciler tarafından TV 8 ekranlarnıda heyecanla takip edilen Survivor'da dün akşam basket maçı esnasında izleyiciler arasında Nisa'nın olmaması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Yarışma programının sıkı takipçileri Nisa'nın neden orada olmadığını merak etmişti. Bu nedenle programın yayınlandığı saatlerde izleyiciler Survivor Nisa neden yok, elendi mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı Survivor'dan ayrıldı mı, ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Nisa'nın neden maçı izleyen yarışmacılar arasında yer almadığı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Nisa'nın kısa bir süre önce yarışma esnasında sakatlandığı biliniyordu. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.