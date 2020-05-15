Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları kimdir? ATV ekranlarında bu akşam sinema severlerle buluşacak Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. İzleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak filmde aksiyon hiç hız kesmeyecek.

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.