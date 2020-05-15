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    • Magazin
    • 15.05.2020 18:35
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    • 15.05.2020 18:35
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    konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları kimdir?

    Bu akşam izleyicilerle buluşacak konusu nedir? kimdir? ATV ekranlarında bu akşam saat 21:00’de Jumanji: Vahşi Orman isimli yabancı bir sinema filmi ekranlara gelecek. Film konusuyla ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu filmde, dört arkadaşın Jumanji’nin tehlikeli dünyasında bir yolculuğa çıkması anlatılıyor. İşte, ve oyuncuları!

    Jumanji: Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları kimdir?

    Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman oyuncuları kimdir? ATV ekranlarında bu akşam sinema severlerle buluşacak Jumanji Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. İzleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak filmde aksiyon hiç hız kesmeyecek.

    JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU

    Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.

    1995 yapımı kült film Jumanji'nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg'e emanet.

    JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI

    Jumanji filminin oyuncuları arasında; Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart yer alıyor.
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