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    • 15.05.2020 07:29
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    'nın özel jeti topladı Türk Hava Yolları tahliye etti

    Küba, Jamaika, Bahamalar, Cayman Adaları, St. Vincent ve Grenadinler ile ’nde bulunan vatandaşı, uçağı ile tahliye edilirken, vatandaşların toplanması için özel uçağını tahsis etti. Bakan Çavuşoğlu da resmi Twitter hesabından tahliyeye katkısı nedeniyle Acun Ilıcalı’ya teşekkür etti.

    Acun Ilıcalı topladı THY tahliye etti

    Türkiye yurtdışındaki Türkler için yaptığı tahliyelere Karayipler bölgesindeki Küba, Jamaika, Bahamalar, Cayman Adaları, St. Vincent ve Grenadinler ile 'nde bulunan toplam vatandaşını da ekledi. Vatandaşlar Dominik'e giden uçağı ile tahliye edildi. Bölgedeki vatandaşların Dominik'te toplanması için ünlü televizyoncu özel jetini tahsis etti. Küba ve Cayman Adaları'nda bulunan Türkler, Ilıcalı'nın jeti ile Dominik'e götürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi Twitter hesabından tahliyeye katkısı nedeniyle Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

    KARANTİNAYA ALINDILAR
    Hürriyet'in haberine göre yolcuları getiren uçak, dün saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Ilıcalı'nın ekibi Maltepe'deki yurda yerleştirilirken, diğer yolcuların ise 'daki KYK yurdunda misafir edileceği belirtildi.

    ILICALI GELMEDİ
    Türk vatandaşlarının yanı sıra bölgedeki 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 38 Romanya ve 1 Tunuslu da tahliye edildi. Ilıcalı, Twitter hesabında, "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış. Vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla yolluyoruz. Özlem doluyum o ayrı" diye yazdı.

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