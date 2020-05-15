GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?



Kanal D'de hafta içi her gün 13:15'te yayınlanan programı saatinde göremeyenler merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti ve artık 13:45'te Kanal D'de izlenebilecek.

GELİNİM MUTFAKTA 15 MAYIS GÜN PUANLAMASI

Gelinim Mutfakta günün sonuncusu 8 puan ile Hatice oldu.

Günün ikinci en düşük ikinci puanını alan isim 10 puan ile Kıymet oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puan ile Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?



Kıymet ve Neslihan haftanın düşük puanını aldılar.



En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.



Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?



Gelinim Mutfakta'da bugün son yemekler yapılan ve kayınvalideler yemeklerin tadına bakarak puanlarını verdi. Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Betül ve Hatice oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelini de 41 puanla Betül oldu.



GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?



1992 İstanbul doğumlu olan Hatice Karabulut, Gelinim Mutfakta yarışmasına 1. bölümden itibaren dahil olmuştu. Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 2012 yılında Hüseyin Karabulut'la hayatını birleştirmişti. Hüseyin- Hatice Karabulut çiftinin 4 yaşında İkranur ve 3 aylık İdil Erva adında 2 kız çocukları var.



Gelinim Mutfakta'nın ilk bölümlerinde en popüler isimlerinden olurken ani bir kararla programı bırakan Hatice Karabulut ve kayınvalidesi Hüsniye Karabulut daha hırslı bir şekilde programa yeniden başladılar.

