Kanal D'de Fatih Ürek'in sunuculuğu ile her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Gelinim Mutfakta'da günlük olarak puanlama yapılırken her gün bir kişi birinci olarak çeyrek altının da sahibi oluyor. Her hafta Cuma günü ise Gelinim Mutfakta'dan en düşük puanı alan yarışmacı elenirken, en yüksek puanı alan 5 altın bileziği koluna takıyor. Peki bu hafta şanslı olan gelin kimdi? Haftanın puanlaması nasıl oldu?