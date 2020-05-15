Esat Yontunç kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Kiminle evli?

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?



Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Esat Yontunç Acun Ilıcalı ile çocukluk arkadaşıdır. Öyle ki, Acun Ilıcalı trafik kazası sonucu annesi ve babasını kaybedince bir sene kadar Yontunçların evinde kalmıştır.

Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır. İş ilişkileri boyunca birlikte yol alan Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı Acun Medya şirketini de birlikte kurmuştur.



Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.



Esat Yontunç 2008 yılında Sine İçli ile evlenmiş 2010 yılında ise boşanmıştır. Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile de bir süre birliktelik yaşayan Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile uzun zaman beraber olduktan sonra evlenmiştir.