Esat Yontunç kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Kiminle evli?

Survivor 2020 oyun mücadeleleri her akşam keyifle izleniyor. Bazı oyun formatlarında Ünlüler ve Gönüllüler takımı birbirleriyle mücadele etmiyor ve Acun Medya ekibi ile karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla Acun Medya ekibinde yer alan isimlerin hayatları da merak edilerek internet üzerinden çok fazla araştırılıyor. Peki Survivor'da sıkça gördüğümüz Esat Yontunç kaç yaşında, kiminle evli ve ne iş yapıyor? Tüm soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ESAT YONTUNÇ KİMDİR?
Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Esat Yontunç Acun Ilıcalı ile çocukluk arkadaşıdır. Öyle ki, Acun Ilıcalı trafik kazası sonucu annesi ve babasını kaybedince bir sene kadar Yontunçların evinde kalmıştır.
Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır. İş ilişkileri boyunca birlikte yol alan Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı Acun Medya şirketini de birlikte kurmuştur.
Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.
Esat Yontunç 2008 yılında Sine İçli ile evlenmiş 2010 yılında ise boşanmıştır. Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile de bir süre birliktelik yaşayan Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile uzun zaman beraber olduktan sonra evlenmiştir.
SURVİVOR BASKETBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
14 Mayıs 2020 yani bu akşam yayınlanan bölümde farklı bir mücadele ekranlara geldi. Acun Ilıcalı ve ekibinin Barış ve Yasin, Ardahan Berkan'dan oluşan takıma karşı oynadığı basketbol mücadelesi izleyenleri ekranlara kilitlerken maç sonucu da merak ediliyor.
Maç sonucu 19-19 skorla berabere biterken heyecan dolu mücadelenin sonucunda ödülün tüm takıma verileceği açıklandı.
En çok sayı atan isim 11 sayı ile İrem Kanan oldu. Bu hafta oynanan Survivor basketbol maçı 19 19 skorla tamamlandı. Berabere biten maçın sonunda her iki takım da yemek ödülünden faydalandı.