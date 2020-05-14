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    • 14.05.2020 09:44
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    Mehmet Âkif Ersoy’un oturduğu ev güzellik salonu oldu! 'ya büyük tepki

    ’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un Beylerbeyi’nde 11 ay ikamet ettiği evinin olarak kullanıldığı ortaya çıktı. evi 2011 yılında, 350 bin TL’ye satın aldı. Mahalle sakinleri, Sezen Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi. Aynı komşular, “Sezen şiir yazar burada” dediklerini ama şimdi bu hale gelmesinden mutlu olmadıklarını da aktardı.

    Mehmet Akif'in evi güzellik salonu oldu! Büyük tepki

    , 'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 2011 yılında, 350 bin TL'ye satın aldı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı. İşte o evin, olarak 'a kiraya verildiği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Ersoy'un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evde şimdilerdeyse cilt bakımı, manikür, pedikür ve takma kirpik yapılıyor.

    TABELASI BULUNMUYOR
    "Safiye Turan Beauty Studio"     adındaki güzellik merkezinin tabelasının binada asılı bulunmaması ise dikkat çekti. Sezen Aksu'nun evi kiraya vermeden önce Turan'a sık sık bakıma gittiği ve Beylerbeyi'nde bir yer açmak isteyen güzellik uzmanına evden bahsettiği öğrenildi.

    MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ
    Mehmet Âkif Ersoy, Beylerbeyi civarında iki evde kaldı. 1908'den önce kaldığı ve şimdi Sezen Aksu'nun sahibi olduğu evde yaklaşık bir yıl yaşadığı söyleniyor. Bu arada mahallenin eskileri, Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi. Aynı komşular, "Sezen şiir yazar burada" dediklerini ama şimdi bu hale gelmesinden mutlu olmadıklarını da aktardı.

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