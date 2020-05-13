Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Son bölümde Dündar, oğlu Bahadır'ı da kullanarak obanın beyleriyle iletişime geçti ve Gündüz ile Bamsı beyleri tuzağa çekmek için oyun kurdu. Bamsı Bey Burçin tarafından okla vuruldu. Osman Bey, Balgay'ın elinden kaçmaya çalıştı ancak önüne engelleri çıktı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.

Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?