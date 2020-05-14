TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam basketbol maçı heyecanı yaşanıyor. İki takım kıyasıya mücadele ederken Nisa'nın neden maçı izleyenler arasında olmadığı merak konusu oldu. Bu kapsamda izleyiciler Survivor Nisa neden yok sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor'dan ayrıldı mı?

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Nisa'nın neden maçı izleyen yarışmacılar arasında yer almadığı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.