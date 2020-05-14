Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir basket maçı mücadelesi yaşandı. Acun Medya ve Survivor 2020 takımı basketbol mücadelesinde galip gelmek için yarıştı. Acun Medya takımından İrem Kanan ve Esat Yontunç performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor basket maçını kim kazandı? 14 Mayıs Survivor basketbol maçını hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor basket maçını kim kazandı sorusu henüz yanıt bulmadı. Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.