TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip yarışma programı Survivor'da dün akşam heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Nisa Bölükbaşı. Peki, Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.