"ALLAH TÜM ÇOCUKLARA ŞİFA VERSİN"



Hürriyet'in haberine göre; Güven, iki yıldır kanser tedavisi gören kızı Defne'nin hastalığı atlattığını ve sadece bir hap kullandığını anlatıp, "Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah. Okuluna devam ediyor, saçları da uzuyor, Allah tüm çocuklara, herkese şifa versin" dedi.



Sinem Güven, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berent Akdemir ile ilişkilerinin devam ettiğini sözlerine eklerken, evlilikle ilgili soruya "İlişkimiz keyifli devam ediyor ancak evliliği düşünmüyoruz" cevabını verdi.