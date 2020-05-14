Sinem Güven 1995 yılında Miss Turkey güzeli seçilmiş ve hafızalara kazınmıştı. Bazı dizilerde rol alarak başarılı oyunculuk da sergileyen Sinem Güven, 12 yaşındaki kızı Defne'nin kansere yakalandığı haberiyle gündem oldu. İki yıldır bu hastalıkla uğraşan şimdi ise atlattığını söyleyen Sinem Güven'in açıklamalarını haberimizde derledik. Ayrıca Sinem Güven'in kaç yaşında olduğu, kariyer hayatı gibi bilgileri de paylaştık.
"ALLAH TÜM ÇOCUKLARA ŞİFA VERSİN"
Hürriyet'in haberine göre; Güven, iki yıldır kanser tedavisi gören kızı Defne'nin hastalığı atlattığını ve sadece bir hap kullandığını anlatıp, "Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah. Okuluna devam ediyor, saçları da uzuyor, Allah tüm çocuklara, herkese şifa versin" dedi.
Sinem Güven, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berent Akdemir ile ilişkilerinin devam ettiğini sözlerine eklerken, evlilikle ilgili soruya "İlişkimiz keyifli devam ediyor ancak evliliği düşünmüyoruz" cevabını verdi.
SİNEM GÜVEN KİMDİR?
Sinem Güven, 1974 İzmir doğumludur. İzmir DSİ takımında profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde okudu. 1995'te Türkiye Güzellik Yarışması'nda Güzellik Kraliçesi seçildi. Modelliği bıraktıktan sonra takı tasarlamaya başlayan Güven, özel projeler ve moda çekimleri için kamera karşısına geçiyor.
2001 yılında Cinlerle Periler isimli dizi ile başladığı oyunculuk serüvenini Kırık Ayna, Organize İşler, Evlilik Okulu ve Çocuklar Duymasın isimli projeler ile sürdürmüştür.
Murat Ersönmez, 10 yıllık evliliğini 2015 yılında bitiren Sinem Güven, bu evlilikten Defne adında bir kızı var. Aynı yıl akademisyen, iş adamı Semih Yalman ile aşk yaşamaya başladı. 2017 yılında ayrıldılar.