Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da Ersin'in sakatlığından dolayı yarışmaya veda etmesi izleyicileri üzmüştü. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir basket maçı mücadelesi veriliyor. Basket maçında dikkat çeken isimlerden birisi de Esat Yontunç oldu. Peki, Survivor Esat Yontunç kimdir? Basket maçında oynayan Esat Yontunç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır.