Ferdi Tayfur'un hastalığı ne? Organları iflas etti oğlundan nakil oldu!

Usta ses sanatçısı, söz yazarı ve sinema oyuncusu olan Ferdi Tayfur sağlık durumuyla ilgili gündem konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde böbrek nakli olan Ferdi Tayfur, oğlunun böbrek vermesiyle yaşama şansı elde ettiğinden bahsetti. İki yıldır böbrek rahatsızlığı ile baş etmeye çalışan Ferdi Tayfur, 2 aydır haftada 3-4 gün olmak üzere diyalize girdiğinden bahsetti. Türk doktorlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
"İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM"
"Şimdi ikinci baharımı yaşıyorum. Operasyonu 29 Nisan'da oldum, kendimi yenilenmiş ve çok iyi hissediyorum. Bir makinaya bağlı kalmadan özgür olabilmek çok güzel bir duygu. Ben böbrek nakli olmaktan aslında korkuyordum. Başlarda istemedim de. Ama ailem bunu olmam konusunda çok ısrar etti. Hızlı karar ve kati sonuç aldık. Çok şanslıyım oğlum Timur Turanbayburt'un böbrekleri nakil için uygun bulundu. Oğlum bana ikinci baharı yaşattı. İğneden korkan biri olmasına rağmen bana böbrek vermek için hiç düşünmeden operasyon geçirdi. Yeter ki ben iyi olayım, sağlığıma kavuşayım diye... Bu yaptığı fedakarlık beni ayrıca duygulandırdı. İşte insan böyle zamanlarda ailenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyor."
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ferdi Tayfur herkesi organ bağışına davet ettiğini belirterek yaşamsal öneminden bahsetti. Adeta hayata yeniden döndüğüne dikkat çekerek, dinlenme döneminde olduğunu ve besteler yapacağını vurguladı. Tam olarak iyileştikten sonra yeniden sahne hayatına dönmek istediğini de vurguladı.
"TÜRK DOKTORLARI ÇOK BAŞARILI"
Operasyonum o kadar rahat geçti ki boşuna korkmuşum. Hiçbir zorluk yaşamadım. Bu hastalıktan dolayı çok çekmiştim. Şükür şimdi tüm zorlukları geride bıraktım. Türk doktorlarımız gerçekten çok başarılı. Ülkemiz sağlık alanında dünyada bir tane, Türkiye ile gurur duyuyorum. Böyle önemli bir operasyonu o kadar başarılı ve profesyonelce yaptılar ki... Sağlık çalışanlarımıza da minnettarım."
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı babası tarafından konulmuş. Cumali Bey ise bir pavyon çıkışı öldürüldü. Böylelikle eğitim hayatı sekteye uğradı ve bundan sonraki süreçte zor günler geçirdi. Çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu bir şekerci dükkanında çırak olarak çalıştı. Ardından çiftlikte çalışmaya başladı. Aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışmasını görüp, katılmaya karar verir. İkinci olduğu yarışma sonrası İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar.
Tayfur, Leyla adlı ilk plağını doldurur. 1968 yılında iki plaklık anlaşma hayal kırıklığına neden olur. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarını sürdürür. Üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.
İşleri yoluna koyan Ferdi Tayfur, Zeliha Hanım ile 1974 yılında evlenir. Tayfur'un ilk plağı iyi satsa da maddi sorunlar nedeniyle iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile bulmuştur. 1977 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir. Şarkıları ile birlikte konserleri de hız kesmeden devam etti.
Ferdi Tayfur'un, Zeliha Hanım ile ilk evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı var. 2010 yılında yeniden Zeliha Hanım ile evlenen sanatçının bir oğlu dünyaya gelmiştir.