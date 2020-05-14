BUKET AYDIN BOŞANDI MI?



Geçtiğimiz hafta sonu Kanal D'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı. Son derece sessiz sedasız ve gizlice yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.

1 GÜNDE BOŞANDILAR

Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadığı, her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.Taraflar Yargıtay'a başvurma talebinde bulunmayacaklarını ibraz etmeleri nedeniyle boşanmada bir günde kesinleşmiş oldu.