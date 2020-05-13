Survivor Instagram canlı yayın saat kaçta? Survivor Gönüllüler Instagram canlı yayını nasıl izlenir?

Survivor canlı yayın saat kaçta başlayacak? Survivor Gönüllüler Instagram canlı yayını nasıl izlenir? Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar adada hem zorlu şartlarla mücadele ediyor hem de ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Gönüllüler takımı iletişim oyununu kazanmıştı. Bu ödül sonucunda, yarışmacılar Instagram üzerinden canlı yayınla takipçileriyle buluşacak. Peki, Survivor Instagram canlı yayın saat kaçta? Survivor Instagram canlı yayın nasıl izlenir?
SURVİVOR INSTAGRAM CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?
Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabı üzerinden yapılacak olan yayın 17:00'da başlayacak. Yayını izlemek için Acun Ilıcalı'nın hesabına girmeniz yeterli.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? (12 MAYIS)
Son eleme gecesinde açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Survivor'da dün akşam şok bir olay yaşandı ve eleme gecesine damga vurdu.
Acun Ilıcalı tarafından duyurulan olaya göre; geçtiğimiz hafta futbol oyununda sakatlanan Ersin Korkut'un sakatlandığı ve yapılan tetkikler sonrası yarışmaya devam edemeyeceği açıkladı. Ayrıca bu hafta başka kimsenin elenmeyeceğini de söyledi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan hangi takımdı? Survivor ödül oyununda kazananı bu akşam bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı ve adeta kıyasıya mücadele etti. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara Sercan ve Berkan kaldı. Berkan nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.