Survivor Instagram canlı yayın saat kaçta? Survivor Gönüllüler Instagram canlı yayını nasıl izlenir?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? (12 MAYIS)

Son eleme gecesinde açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Survivor'da dün akşam şok bir olay yaşandı ve eleme gecesine damga vurdu.

Acun Ilıcalı tarafından duyurulan olaya göre; geçtiğimiz hafta futbol oyununda sakatlanan Ersin Korkut'un sakatlandığı ve yapılan tetkikler sonrası yarışmaya devam edemeyeceği açıkladı. Ayrıca bu hafta başka kimsenin elenmeyeceğini de söyledi.