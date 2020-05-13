Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilik ve boşanma ile sık sık gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilen Merve Boluğur karantina günlerini üniversite sınavlarına hazırlanmakla geçiriyor. Peki Merve Boluğur'un yeniden gündeme gelmesine neden olan puzzle paylaşımı ne oldu? Merak edilen yaşamı hakkında detayları da haberimizde bulabilirsiniz.
Karantina zarfında hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen oyuncu Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci Twitter'da gündem oldu. Kendisini tiye alan takipçilere cevabı ise gecikmedi.
Merve Boluğur ' Bebek misin? Deli misir? Bıdı bıdı… 10'luk puzzle yapacağım… Eğleneceğim… Karantinada atom mu parçalıyorsunuz… Aşı mı buldunuz… Sevgiler…' paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi.
MERVE BOLUĞUR KİMDİR?
Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü'nde bir süre oyunculuk eğitimi aldı.
2006-2007 yılları arasında, Feride Kaytan'ın yönettiği fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı başrol karakterini canlandıran Boluğur, aynı yıl Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde Birgül karakterini canlandırarak beyazperdeye ilk adımını attı.
2007 yılına fantastil korku filmi Gomeda ile başlayan Boluğur, Acemi Cadı'nın sona ermesinin ardından Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın başrollerinde yer aldığı Aşk Yeniden adlı T.V. dizisinin kadrosuna girdi. Genç oyuncu bundan bir yıl sonra ise Cem Görgeç tarafından yazılıp yönetilen Hoşçakal Güzin adlı T.V. filminde rol aldı.
Aşk Yeniden'in sona ermesinin ardından Kül ve Ateş adlı T.V. dizisinde rol alan Boluğur, halen Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar'da Ayşegül karakterini canlandırdı.
2012 yılında Rexona reklamında oynadı. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü oldu.
Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi.
Merve Boluğur'un filmografisi…
2006 - 2007 - Acemi Cadı
2006 - Keloğlan Karaprense Karşı (Sinema filmi)
2007 - Gomeda (Sinema filmi)
2007 - Aşk Yeniden
2008 - Hoşçakal Güzin (Sinema filmi)
2009 - Kül ve Ateş
2010 - Küçük Sırlar (Ayşegül Yalçın)
2011-2013 - Kuzey Güney (Zeynep Çiçek)
2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Nurbanu Sultan)