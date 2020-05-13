MERVE BOLUĞUR KİMDİR?



Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü'nde bir süre oyunculuk eğitimi aldı.

2006-2007 yılları arasında, Feride Kaytan'ın yönettiği fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı başrol karakterini canlandıran Boluğur, aynı yıl Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde Birgül karakterini canlandırarak beyazperdeye ilk adımını attı.



2007 yılına fantastil korku filmi Gomeda ile başlayan Boluğur, Acemi Cadı'nın sona ermesinin ardından Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın başrollerinde yer aldığı Aşk Yeniden adlı T.V. dizisinin kadrosuna girdi. Genç oyuncu bundan bir yıl sonra ise Cem Görgeç tarafından yazılıp yönetilen Hoşçakal Güzin adlı T.V. filminde rol aldı.



Aşk Yeniden'in sona ermesinin ardından Kül ve Ateş adlı T.V. dizisinde rol alan Boluğur, halen Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar'da Ayşegül karakterini canlandırdı.



2012 yılında Rexona reklamında oynadı. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü oldu.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi.



Merve Boluğur'un filmografisi…

2006 - 2007 - Acemi Cadı

2006 - Keloğlan Karaprense Karşı (Sinema filmi)

2007 - Gomeda (Sinema filmi)

2007 - Aşk Yeniden

2008 - Hoşçakal Güzin (Sinema filmi)

2009 - Kül ve Ateş

2010 - Küçük Sırlar (Ayşegül Yalçın)

2011-2013 - Kuzey Güney (Zeynep Çiçek)

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Nurbanu Sultan)