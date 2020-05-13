Romantik film sevelerin ilgiyle izleyeceği Aşk Sana Benzer konusu ve oyuncularıyla oldukça beğeniliyor. Ünlü ve başarılı oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in başrolü paylaştığı Aşk Sana Benzer filminde hem de duygusal bir aşk konusu işleniyor. Aşk Sana Benzer filminin televizyonda tekrar yayınlanmasıyla birlikte nerede kaç yılında çekildiği bilgileri de internet üzerinden sıkça sorgulanıyor.
AŞK SANA BENZER FİLMİ NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Aşk Sana Benzer filmi Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde 2015 yılında çekilmiştir.
AŞK SANA BENZER FİLMİ KONUSU
Ege'de bir balıkçı kasabasından ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen esrarengiz genç kız Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler, onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.
AŞK SANA BENZER FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2015
Yönetmen : Taner Elhan
Türü : Romantik, Dram
Oyuncular : Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar
FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
Fahriye Evcen Özçivit (d. 4 Haziran 1986, Solingen), Türk oyuncu.
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir.Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.
Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.
Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur.Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı.Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.
Özel hayatı
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 - Ölene Kadar (Selvi) (TV Dizisi)
2016 - Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)
2015 - Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)
2014 - Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)
2013 - Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)
2012 - Veda (Mehpare) (TV Dizisi)
2012 - Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)
2011 - Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)
2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)
2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)
2009 - Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2008 - Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi) 2008
2007 - Cennet (Kız) (Sinema Filmi
2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Necla Tekin Aydınoğlu) (TV Dizisi)
2006 - Hasret (Songül) (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. Aslen Gazianteplidir.
Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.
2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır.
Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.
Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır.
2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.
2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı.29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.
Filmler
2007 Musallat Suat
2013 Zarafa Hasan (Türkçe Dublaj)
2015 Aşk Sana Benzer Balıkçı Ali
2016 Kardeşim Benim Hakan
Televizyon dizileri
2006 Eksi 18 Murat
2007 Zoraki Koca Ömer Özpolat
2008 : 2009 Baba Ocağı Güven
2010 İhanet Emir
2010 : 2011 Küçük Sırlar Çetin Ateşoğlu
2011 : 2013 Muhteşem Yüzyıl Malkoçoğlu Bali Bey
2013 : 2014 Çalıkuşu Kamran
2015 : 2017 Kara Sevda Kemal Soydere