AŞK SANA BENZER FİLMİ NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?



Aşk Sana Benzer filmi Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde 2015 yılında çekilmiştir.



AŞK SANA BENZER FİLMİ KONUSU



Ege'de bir balıkçı kasabasından ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen esrarengiz genç kız Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler, onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.



AŞK SANA BENZER FİLMİ OYUNCULARI



Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Taner Elhan

Türü : Romantik, Dram

Oyuncular : Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar



FAHRİYE EVCEN KİMDİR?



Fahriye Evcen Özçivit (d. 4 Haziran 1986, Solingen), Türk oyuncu.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir.Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.



Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.



Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur.Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı.Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.



Özel hayatı



29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Ölene Kadar (Selvi) (TV Dizisi)

2016 - Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)

2013 - Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Mehpare) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)

2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)

2009 - Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi) 2008

2007 - Cennet (Kız) (Sinema Filmi

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Necla Tekin Aydınoğlu) (TV Dizisi)

2006 - Hasret (Songül) (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)