Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Ardahan kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacısı Ardahan kimdir sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor yarışmasında her hafta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hem adada kalma mücadelesi hem de açlıkla mücadele yarışmacıları zorluyor. Yarışmacıların özel hayatları da merak ediliyor. Peki; Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte yanıtı!

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.