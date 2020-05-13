Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Ardahan kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacısı Ardahan kimdir sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor yarışmasında her hafta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hem adada kalma mücadelesi hem de açlıkla mücadele yarışmacıları zorluyor. Yarışmacıların özel hayatları da merak ediliyor. Peki; Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte yanıtı!
SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?
1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.
Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.
Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:
"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.
Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."