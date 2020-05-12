VENÜS RETROSU NASIL ETKİLER BIRAKACAK?

-Venüs Retro'su yaşanmış, bazen de yarım kalmış ilişkileri gündeme getiren bir etkidir. Eski aşıklarla, bir okul aşkıyla, ve eski dostlarla karşılaşılması, hesaplaşılması yeniden iletişim kurulması söz konusu olabilir.

-Maddi ve manevi değerler yanıltıcı kararlar alınabilir. Yanlış alışveriş kararları verilebilir. Dolayısıyla Venüs geri giderken ne ilişkilere ne de yüklü finansal harcamalara yatırım yapılması önerilmez.

-Ancak keyifli giden bir ilişkiniz varsa ve bunu bir üst noktaya taşımak istiyorsanız yüzük takmak, nikah günü almak veya nikah yapmak için doğru bir zaman dilimi değildir çünkü sıfırdan retro ile yeni, temiz bir adım atmak gezegen durağanken yaptınız işi daha tıkanık ve ağır bir hale getirebilir.

-Venüs ileri gitmeye başladığında çok isteyerek yaptığınız şeyler bile gözünüze çirkin ve hatalı görünebilir. Saçınızda yapılan renk veya uzunluk değişiklikleri pişmanlık getirebilir.

-Venüs Retro'su ikinci el alışveriş yapılması, kullanılmayan eşyaların satılması ve antika alışverişi için idealdir. Bir ev satın almak istiyorsanız eksiksiz, kusursuz ya da lüks olanına değilfakat tadilat ihtiyacı olan seçeneklere yatırım amaçlı yönelebilirsiniz.

-Bu süreçte karışık net olmayan ağlamaya ve depresif duygulara yatkın olan bir ruh haline girebilirsiniz..Bunun panzehri ise kendinizi sanatsal konulara vererek şifalanmak olabilir.

-Gene bu dönemde Neptün ve Venüs açıları gergin olduğundan dolayı, aldanma, aldatılma ve kandırma olayları gündeminizde olabilir.