Seda Akgül kimdir, yaşı kaç? Seda Akgül’den şoke eden corona virüs açıklaması!

Corona virüsle mücadele eden ülkemizde salgının önünü kesmek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanarak kişiler evde karantinada güvende kalıyor. Bazı kişiler bunu desteklerken bazı kişiler ise bu karara tepki gösteriyor. Bunlardan biri de sunucu Seda Akgül oldu. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasını istemeyen Seda Akgül büyük tepki toplayınca hayatına dair bilgilerde merakla araştırılmaya başlandı. Peki Seda Akgül kimdir?
"KORONADAN ÖLMEYİ TERCİH EDİYORUM"
Seda Akgül: "Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" dedi
19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 15 ilde 16-19 Mayıs günleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz." dedi.
SEDA AKGÜL KİMDİR?
Seda Akgül, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj yaptı.
TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, TV 8'in kuruluş yıllarından beri bu kanalda görev yaptı, Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar Ana Haber Bülteni Spikerliği yaptı.
Ayrıca özel bir üniversitede 2004-2007 arasında İngilizce verdiği Medya dersleri ile de akademisyenlik yaptı.
TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sundu. 17 Eylül 2012 tarihinde Star TV 'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya devam etti. Seda Akgül'ün en çok bilinen programı ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı oldu. Bu proje ardından 4 Kadın Zamanı ve Gel Konuşalım programının sunucularından biri olarak ekran karşısına çıktı.
Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır. 2016 yılında Avram Habib ile nikah masasına oturdu, çift kısa bir süre sonra olaylı bir şekilde boşandı.