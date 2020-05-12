Doya Doya Moda 42 beden ve üstü yarışmacıların özgüvenle stillerini sergilediği fenomen yarışmalardan biri. Her hafta en düşük puanı alan bir yarışmacının gittiği ve günlük, haftalık birincilerin belirlendiği Doya Doya Moda yarışmasında yarışmacıların hayatları da merak edilerek araştırılıyor. Bugünü bölümde ölen çocuğuyla ilgili duygularını gözyaşları içerisinde anlatan Doya Doya Moda Betül'ün hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Mira, Mezküre ve Emel oldu. Jürinin verdiği puanların ardından haftanın en düşük puanını alarak elenen isim Mezküre oldu.
Doya Doya Moda'da bu hafta 7 yarışmacı arasıda en yüksek puanı alarak birinci olan isim belli oldu. Doya Doya Moda'da geçen haftanın birincisi Betül oldu. Betül, bu birincilikle birlikte altın kolyenin de sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?
Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.
Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.