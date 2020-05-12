Doya Doya Moda TV8'de her gün heyecanla takip ediliyor. Büyük beden yarışmacıların stillerini göstermesi ve jüri üyelerinin puanlaması ile günün ve haftanın birincileri belli oluyor. Doya Doya Moda'da bugünün konsepti "Çocuklarının doğum günü partisi" olduğundan dolayı sorunlarından dolayı anne olamayan Emel de duygusal anlar yaşadı. Doya Doya Moda'da hem jüri üyeleri hem de tüm yarışmacılar bugün göz yaşlarına hakim olamadı.
DOYA DOYA MODA 12 MAYIS PUANLAMASI
Tuğçe: 3
Mira: 5
Emel: 6
Su: 6
Hanzade: 6
Betül: 5
Sündüz: 5
DOYA DOYA MODA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?
Eleme potasına giren adaylar Mira, Mezkure ve Emel oldu. İlk etapta Mira potadan kurtuldu. Giden isim ise Mezkure oldu.
DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.
Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.