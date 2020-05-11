



1996 yılında 'Gönlünüze Talibim' adlı 3. albümü çıktı ve albüm içindeki 'Canısı' şarkısı tüm Türkiye'yi sardı. Aynı yıl 1996 da Temel Gürsu'nun yönettiği 'Canısı' filmi ve yine Temel Gürsu'nun yönettiği 26 bölümlük "Canısı" dizisi, televizyonlarda rating rekorları kırdı. Bu arada Tarabya'da sahne almaya başladı.

1997'de'Sırılsıklam' adlı dördüncü albümü ile olağanüstü satış grafiği yakaladı. Ardından Temel Gürsu'nun yönettiği 32 bölümlük 'Sırılsıklam' dizisi ile başarısını devam ettirdi.

2001 yılında 'Su Gibi' albümü çıktı. 2002'de'Ben Bu Şöhreti Sevmedim' adlı şiir kitabı ve yine aynı yıl ' Aşknağme' adlı albümünü çıkardı. 'Gönül Limanı' adlı albümünü ise 2004 yılında piyasaya sürdü.

İbrahim Erkal'ın bestelediği eserleri Zara, İzzet Yıldızhan, Vahdet Vural, Zeynep, Murat Yıldız, Kader, Hülya Avşar, Metin Şentürk, İbrahim Tatlıses, Ayhan Aşan, Yudum, Ümit Yılmaz, Burhan Çaçan, Gökhan Özen, Alişan, Ceylan, Erdinç Şahin, Ferman Toprak, Mine Koşan, Soner Arıca, gibi pek çok sanatçı yorumlamıştır.

İbrahim Erkal, bir Mevlana ve Yunus aşığı olup, tasavvufla her zaman yakınen ilgilendi ve her zaman bu felsefeyi şarkılarıyla hayatına yansıttı.

İbrahim Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile evlendi ve Dilara (d.2004) adında kızı ve Eralp adında oğlu vardır.

İbrahim Erkal, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirdi. 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti.