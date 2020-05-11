Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.05.2020 23:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2020 23:37
    ABONE OL

    ’de ünlü sanatçısı gözaltına alındı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkenin ünlü sanatçısı , sevgilisi Sinem Çağman'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Altıner de sevgilisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

    Ünlü sanatçıya 'darp' gözaltısı

    'deki ünlü sanatçı sevgilisi Sinem Çağman'ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    İddiaya göre çift arasındaki tartışma büyüyünce Altıner, Çağman'ı darp etti. Tartışma sırasında Çağman'ın Altıner'in sol kulağına tokat attığı ifade edilirken Altıner'in sol kulak zarının patladığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Altıner, ifadesinde asıl kendisinin sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü.

    YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
    İfadenin ardından Çağman da gözaltına alındı.Bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan çiftin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca ikilinin yurt dışına çıkışlarını yasakladı ve 50'şer bin lira kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

    Haberler Magazin KKTC’de ünlü sanatçısı Tarık Altıner gözaltına alındı
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri