KKTC'deki ünlü sanatçı Tarık Altıner sevgilisi Sinem Çağman'ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre çift arasındaki tartışma büyüyünce Altıner, Çağman'ı darp etti. Tartışma sırasında Çağman'ın Altıner'in sol kulağına tokat attığı ifade edilirken Altıner'in sol kulak zarının patladığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Altıner, ifadesinde asıl kendisinin sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

İfadenin ardından Çağman da gözaltına alındı.Bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan çiftin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca ikilinin yurt dışına çıkışlarını yasakladı ve 50'şer bin lira kefalet senedi imzalamasına karar verdi.