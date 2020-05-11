ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 21. bölümünde heyecan giderek artacak. Son bölümde Osman Bey, Dündar ve Alişar'la ilgili tüm gerçekleri Aygül'e anlattı. Dündar, Zöhre ve Aygül, Alişar'ın konağına giderken Osman Bey ve alpleri tarafından alıkonuldu. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in Moğollara esir düştüğü görülüyor.

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Öyle kolay can vermek yok, evvela hesap vereceksin!"

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"