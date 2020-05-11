Jerry Stiller kimdir? Ünlü oyuncu Jerry Stiller oynadığı dizi ve filmler neler? Komedi dizilerini yakından takip edenlerin tanıdığı Jerry Stiller hayatını kaybetti. 92 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümünü oğlu Ben Stiller duyurdu. 90'lı yıllarda Seinfeld dizisiyle tüm dünya çapında tanından Jerry Stiller, birçok ödüle layık görülmüştü.

JERRY STILLER KİMDİR?

8 Haziran 1957'de New York'un Brooklyn semtinde işçi sınıfından bir ailede dünyaya gelen Stiller, uzun yıllar eşi Anne Meara ile oluşturdukları ikiliyle komedi kulüplerinde sahne aldı.

İkili 60'lı ve 70'li yıllarda Ed Sullivan Show adlı gece şovunda skeçler sahneledi, ardından kendi skeç komedi programlarını yaptı.

Stiller, 90'li yıllarda popüler olan Seinfeld dizisinde ana karakterlerden George Costanza'nın yaşlı babası Frank Costanza'yı canlandırdığı yardımcı rolle dünya çapında şöhrete kavuştu. Bu rolüyle 1997 yılında Emmy Ödülleri'nde En İyi Komedi Yardımcı Oyuncu kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Sonraki yıllarda oğlunu yönetmenliğini yaptığı "Zoolander" gibi bazı filmlerde misafir oyuncu rollerinde yer alan aktör, 2000 yılında eşi Meara ile komedi kariyerini anlatan bir anı kitabı kaleme almıştı. Stiller'ın eşi Meara, 2015 yılında vefat etmişti.