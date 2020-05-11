Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu

Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda yeni haftaya heyecanlı başladı. 11 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu merak edilirken bir yandan da günün birincisi ve sonuncusunun hangi yarışmacı olduğu merak edildi. Jüri üyeleri ve yarışmacılar arasında yine gerginliklerin yaşandığı Doya Doya Moda ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI!
Sündüz: 3
Betül:3
Emel: 14
Hanzade: 15
Su:15
Tuğçe:3
Mira:3
DOYA DOYA MODA'YA GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?
Eleme potasına giren adaylar Mira, Mezkure ve Emel oldu. İlk etapta Mira potadan kurtuldu. Elenen isim Mezkure oldu.
MEZKÜRE UÇAR KİMDİR?
Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmacılar, konseptinde birbirlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Pazarlama işiyle uğraşan Mezküre Uçar bir kız çocuk annesi. 75 kilo olan Mezküre Uçar 42 beden ölçüsünde. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, 1.65 boyunda. Modaya ilgisi olduğunu ve kızının yarışmaya katılmasını çok istediğini belirten Mezküre, kendisine Sündüz'ün rakip olabileceğini söylüyor.