Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu

Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda yeni haftaya heyecanlı başladı. 11 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu merak edilirken bir yandan da günün birincisi ve sonuncusunun hangi yarışmacı olduğu merak edildi. Jüri üyeleri ve yarışmacılar arasında yine gerginliklerin yaşandığı Doya Doya Moda ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.