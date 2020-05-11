Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mayıs çeyrek altın sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI!



Elif'e çiçek yollayan gizemli kişi yarışmaya başlıyor! Haftanın ilk günü yeni yarışmacı merak uyandırdı. Fatih Ürek ve diğer yarışmacılar yeni katılan kişiyi görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Elif'e çiçek yollayan kişi olduğunu öğrenince ise, daha büyük şaşkınlık yaşadılar. Çiçeği yollayan kişinin Kıymet olduğu öğrenildi.



Günün en düşük puanını alan gelin 6 puan ile Neslihan oldu.

Günün ikinci düşün puanını alan gelin 8 puan ile Kıymet oldu.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını hak eden gelin ise 15 puan ile Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?



Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını " "Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim" sözleriyle ortaya koymuştu.