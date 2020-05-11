Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan Hazal Kaya, daha pek çok dizi ve filmde rol aldı. Başarılı ve güzel oyuncu Hazal Kaya, oğlunun yüzünü gösterek fotoğraf paylaşmasıyla gündem oldu. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımda Fikret Ali'nin Hazal Kaya'ya değil babasına benzediği yönünde yorumlar da yağdı. Hazal Kaya'nın kim olduğu, yaşı, aslen nereli olduğu, boyu gibi bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
HAZAL KAYA'DAN ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI
Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya: "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların Anneler Günü'nü kutlarım." sözlerini ekledi.
HAZAL KAYA KİMDİR?
Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.
Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.
Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış. İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.
2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.
2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı. Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.
Oynadığı Diziler:
2006 - Sıla
2006 - Taşların Sırrı
2006 - Acemi Cadı
2007 - Genco
2008 - Aşk-ı Memnu
2010 - Behzat Ç.
2011 - Adını Feriha Koydum
2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912
Sinema filmleri :
2011 - Çalgı Çengi
2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam
2012 - Bu Son Olsun
2012 - Otostop
Reklam Filmleri:
Cola Turka
Ritmix
Nescafe
Tofita
Molped
Turkcell
Eti Burçak
Penti
Bingo