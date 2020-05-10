SURVİVOR YARIŞMACISI KORONA MI OLDU?

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yarışmanın ilk haftalarında elenen Karabudak, ebelik mesleğine geri dönmüştü. Bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.

Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.