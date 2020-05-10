10 Mayıs Pazar akşamı Survivor'da heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele var.
10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Ada konseyinde ismi çıkan isim Berkan olmuştu. Bu akşam oynanan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ada konseyinde çıkacak isim merakla bekleniyor. Survivor 72. bölümde neler olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? Ünlüler kimi yazdı?
10 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI? 2. ELEME ADAYIM KİM?
Dokunulmazlığı 4-10 GÖNÜLLÜLER kazandı.
Berkan ve Evrim ada konseyinde birbirine girdi
Survivor'da dün akşam yapılan ada konseyi sırasında Berkan'ın isminin yazılmasının ardından Berkan ve Evrim arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Survivor 72. bölüm fragmanında tartışmaların bu akşam da devam ettiği ada konseyinde bu defa Berkan'ın sert sözlerle Evrim'e yüklendiği görülüyor. Diğer yandan Nisa da Evrim'in Berkan'ı suçladığı şeyleri kendisine yaptığını kendisine yapmacık davrandığını iddia ediyor.
ERSİN KORKUT'A KÖPEĞİNİN ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ Mİ?
TV8 dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunun kazanan takım Ünlüler olurken, Gönüllüler Takımı konseyde Berkan'ın adını yazdı. Bölümün bitmesinin ardından Survivor 72. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacılara Acun Ilıcalı'nın konseyde bir haber verdiği ve herkesin gözyaşlarına boğuldu görüldü. Özellikle Ersin Korkut'un verilen haber karşısında büyük üzüntü yaşadığı izlendi. Bu ise akıllara 'Ersin Korkut'a köpeği öldüğü söylendi' mi sorularını getirdi.
Acun Ilıcalı daha önce, "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz" demişti. Bu nedenle bugün yayınlanacak bölümde Ersin Korkut'a Ilıcalı tarafından köpeğinin öldüğü haberinin verildiği tahmin ediliyor.
10 MAYIS SURVİVOR HERKES NEDEN AĞLIYOR?
Survivor 72. bölüm tanıtımında herkesin ada konseyinde ağlaması merak uyandırdı. Büyük ihtimalle Ersin Korku'un köpeğinini öldüğü haber verilmiştir diye tahmin edilse de gerçeğin ne olduğu yeni bölümde belli olacak.
Ailesinin köpeğin öldüğünü açıklanmasını istediği biliniyor. Aslında geçen salı söyleyecek olan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Yılmaz Erdoğan'ın söylemesini istememesi nedeniyle vazgeçmişti.
2. eleme adayının belli olacağı Survivor yeni bölümü merakla bekleniyor.
SURVİVOR YARIŞMACISI KORONA MI OLDU?
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yarışmanın ilk haftalarında elenen Karabudak, ebelik mesleğine geri dönmüştü. Bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.
Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.
Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.
Ilıcalı'nın 'Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim' sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.
SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Survivor izleyicileri, yarışmadan elenmesini istemediği yarışmacılar için SMS atarak destek verdiler. Sonrasında ise Gönüllüler takımından ada oylamasına gidildi. Herkes, eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.