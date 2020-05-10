Survivor'da dün akşam bu haftanın ilk dokunulmaz oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlığı 10-8 skorla alan Ünlüler sevinç yaşarken Gönüllülerde durum tam tersiydi. Birbirlerine giren takım hem parkurda hem de ada konseyinde gerginlik yaşadı. Berkan'ın aday olarak çıktığı ada konseyinde Acun Ilıcalı Yasin'i davranışları konusunda uyardı. Aynı şekilde Yunus Emre'yi kadınları davranışı konusunda ikaz etti. Peki Yasin ne yaptı, oyundan neden atıldı? Survivor Yasin Obuz gerçek hayatta nasıl biri?
SURVİVOR YASİN OYUNDAN ATILDI!
Erzak ve dokunulmazlık oyunlarının birleştirilerek oynanıldığı Survivor'ın dün akşamki bölümünde Yasin yine sinirlerine engel olamadı. Yasin oyun sırasında Evrim'e söylediği sözlerle Acun Ilıcalı'yı da kızdırdı. Daha önce Yasin'i kadınlara karşı kibar olma konusunda çok kez uyaran Acun Ilıcalı, "Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git" sözleriyle Yasin'i oyundan kovdu. Ada konseyinde de konuşulan bu konu hakkında Evrim, Yasin'in samimiyetine inandığını o sırada kim olsa yine aynı hareketi yapacağından bahsetti. Survivor Evrim, Yasin'in samimiyetine inanmasaydım çok farklı olurdu diyerek şunları söyledi: "Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım"
SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.