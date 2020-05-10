Sosyal medya paylaşımlarıyla aile kavramını ön plana çıkaran ve karantina sürecini fırsata çeviren güzel şarkıcı Bengü, yaptığı açıklamalarla da takdir edildi. Evinden online olarak bağlanarak A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bengü, anneliği ve evine dair sorulan soruları samimiyetle anlattı. Pandeminin tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğinden bahseden Bengü, sağlık sistemiyle ilgili düşüncelerini de aktardı. İşte Bengü'nün söyledikleri ve hayatına dair bilgiler…
"GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİMİZİ DÜNYAYA GÖSTERDİK"
Türkiye'nin virüsle mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna Bengü şu şekilde cevap verdi: "Ben sağlıkçı bir ailenin kızıyım. Babam, amcam kuzenim, yengem hepsi sağlığa gönül vermiş insanlar. Burada sağlık sistemimizin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk ve tüm dünyaya göstermiş olduk. Ben bu anlamda gurur duydum ülkemle. Her gün Sağlık Bakanımızı dinlediğimizde tüylerimiz diken diken dinliyoruz ve merakla bekliyoruz. Gitgide de sonuçların daha iyiye gittiğini görmek açıkçası beni çok mutlu ediyor. Hep bir arada bir şeyi başarmış oluyoruz. Sağlık çalışanlarının, sağlık sistemimizin, hükümetimizin, devletimizin Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar büyük olduğunu, tüylerim diken diken oluyor bakın, bir kere daha görmüş olduk. Gönül isterdi ki hiçbir ülkede bu kadar çok fazla sayı olmasın ABD, İtalya bu durumda olmasın hiç kimse ölmesin. Ama insan bir anlamda da "Ne mutlu türküm diyene, İyi ki bu ülkenin evladıyım. İyi ki bu memleketin çocuğuyum" diyor. Çünkü bir kez daha görmüş olduk ki biz bir arada hep birlikte çok güçlüyüz."
ŞARKICI BENGÜ KİMDİR?
Bengü Erden ya da sahne adıyla Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Bengü'nün müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir'de sahnelenen "Oliver Twist" isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan bir yıl şan dersleri aldı.
1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV`nin organize ettiği Pop Show'98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Yarışma, jüride yer alan Kenan Doğulu ile tanışmasına vesile oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitimi aldı. Kenan Doğulu'nun albüm teklifi üzerine hem üniversite eğitimini sürdürmek hem de albüm çalışmaları için İstanbul'a yerleşti. Albüm çalışmal sürdü. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu'ya vokallik yaptı. Ayrıca albümün aranjörlüğünü üstlenen Ozan Doğulu ile de çeşitli çalışmalarda yer aldı.
2007'de Show TV de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. İlk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Ardından Bağlasan Durmam adlı ikinci stüdyo albümünü 2005 yılında çıkarmıştır. Bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü Taktik'i piyasaya sürmüştür. Albümde bulunan "Korkma Kalbim" şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden dijital sertifika almış ve albümü yılın en çok satan albümlerinden olmuştur.
2009 yılında İki Melek albümünü dinleyicilerine tanıtmıştır. Albüm 125.000 kopya satmış ve Altın Plak almıştır. Resmi Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009'un en uzun süre zirvede kalan sanatçılarından olmuştur. 2011 yılında Dört Dörtlük albümünü çıkarmıştır.
Bengü, 2014 yılının ekim ayında İkinci Hal adını verdiği 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır. Çıkış şarkısı Sahici, çıktığı hafta Resmi Türkiye listesi'ne 3 numaradan girmiş ve toplam 5 hafta zirvede kalmıştır. Bengü, 2014 yıl sonu açıklanan verilerle toplam 10 hafta Resmi Türkiye Listesi'nde 1 numara olarak 2014'ün en çok zirvede kalan 2. sanatçısı olmuştur.Bengü, TelifMetre'nin verilerine göre 2014'ün TV'lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.
29 Ağustos 2018 tarihinde Selim Selimoğlu ile evlenenen Bengü'nün bu evlilikten Zeynep isimli bir kızı bulunmaktadır. Bengü, 1.61 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.
2000 – Hoş Geldin
2005 – Bağlasan Durmam
2007 – Taktik
2008 – Gezegen
2009 – İki Melek
2010 – Sırada Sen Varsın
2011 – Dört Dörtlük
2012 – Anlatacaklarım Var
2013 – Saygımdan
2014 – İkinci Hal
2016 – Hodri Meydan
2016 – Sığamıyorum
2017 – Altın Çağ