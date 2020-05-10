"GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİMİZİ DÜNYAYA GÖSTERDİK"



Türkiye'nin virüsle mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna Bengü şu şekilde cevap verdi: "Ben sağlıkçı bir ailenin kızıyım. Babam, amcam kuzenim, yengem hepsi sağlığa gönül vermiş insanlar. Burada sağlık sistemimizin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk ve tüm dünyaya göstermiş olduk. Ben bu anlamda gurur duydum ülkemle. Her gün Sağlık Bakanımızı dinlediğimizde tüylerimiz diken diken dinliyoruz ve merakla bekliyoruz. Gitgide de sonuçların daha iyiye gittiğini görmek açıkçası beni çok mutlu ediyor. Hep bir arada bir şeyi başarmış oluyoruz. Sağlık çalışanlarının, sağlık sistemimizin, hükümetimizin, devletimizin Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar büyük olduğunu, tüylerim diken diken oluyor bakın, bir kere daha görmüş olduk. Gönül isterdi ki hiçbir ülkede bu kadar çok fazla sayı olmasın ABD, İtalya bu durumda olmasın hiç kimse ölmesin. Ama insan bir anlamda da "Ne mutlu türküm diyene, İyi ki bu ülkenin evladıyım. İyi ki bu memleketin çocuğuyum" diyor. Çünkü bir kez daha görmüş olduk ki biz bir arada hep birlikte çok güçlüyüz."