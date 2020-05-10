Her bölümü merakla beklenen Survivor'da yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanmasının yanı sıra Acun Ilıcalı ada konseyinde kötü haber vereceğini duyurdu. Survivor 10 Mayıs yeni bölüm fragmanında yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Gündemde büyük etki yararan fragmandan sonra Ersin'in köpeğinin öldüğünü öğrenecek diyenler oldu. Diğer bir iddia ise Survivor elenen yarışmacısı Makbule'nin korona olduğuydu. Survivor'da nefes kesen anlar yaşanacak.
SURVİVOR 10 MAYIS YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Geçtiğimiz günlerde Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünün söylenmemesi ailesi tarafından istenmiş, bu durumda Ersin Korkut'un köpeğinin öldüğünden haberi olmamıştı. Ancak Survivor yeni bölüm fragmanında yarışmacıların gözyaşlarına boğulması ve özellikle Ersin Korkut'un ağlaması akıllara "Survivor Ersin'e köpeği Mes'in öldüğü söylendi mi?" şeklindeki soruları getirdi. Buna göre; Survivor Ersin'e köpeğinin öldüğü söylendi mi, son durum ne? Yarışmacılar neden gözyaşlarına boğuldu? Tüm soruların yanıtları bu akşam belli olacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 9 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Yasin'in oyundan atılması dikkat çekti.
Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu. Berkan'ın elenme adayı olmasının ardından Evrim'in açıklamaları konseye damga vurdu.
SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?
Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.
2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.
SURVİVOR MAKBULE KİMDİR?
Survivor 2020 sezonuna adını yazdıran Makbule Karabudak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale'ye taşındı. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lisede Anadolu Lisesi kazandı ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında hentbol takımında yer aldı. Üniversiteden mezun olduğu sene KPSS sınavına girip İstanbul'a atandı. Atanır atanmaz hem görevine başladı hem de tekrar spor yapmaya. Bireysel olarak fitness ve pilates yaptı. Spor yaparken gittiği salonda spor eğitmeni olan eşiyle tanıştı ve yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Makbule Karabudak, ebeliğin yanı sıra pilates eğitmenliği yapıyor.
Makbule Karabudak, Survivor 2020 tanıtımında mesleğine gönderme yaparak "Bugüne kadar göbek bağı kestim, şimdi nefesleri kesmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Makbule Karabudak'ın boyu 1,68'tir.