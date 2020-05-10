LİNÇ EDİLMEMEK İÇİN TRİBÜNLERE OYNUYORSUN MİDYAT!



Sosyal medya kullanıcıları Sermiyan Midyat'ın "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil" açıklamalarını inandırıcı bulmayarak onu topa tuttu. İşte o yorumlardan bazıları:

Serguzest_maceraci: "Bu beyefendi Mardin Park Hastanesi'ne gittiğinde orada çalışan arkadaşlara hoş davranmayıp onları küçümsemiş, başka hastaların önüne geçmişti. Bu hareketi de beni şaşırtmadı. Artık herkes oyuncu oluyor ama insan sayımız az."

tamamolduozamanpeki: "O değil de bu adam her yerde özgürlükten, medeniyetten, eşitlikten bahsedip insan haklarını anlatıyorken, bir kadına nasıl el kaldırabilir? İşte kimse göründüğü gibi değil."

sennurmelike: "Böyle iğrenç adamlarda ne bulursunuz, her şey beklenir bu tiplerden."

blddnz: "Yazık, böyle bir kızın böyle hanzoyla ne işi olabilir?"

aria_azad: "Erkeklerin kadınlara fiziksel şiddet uygulaması, böyle bir hakkı kendilerinde bulmaları inanılır gibi değil. Kimsenin bu adamla sevgili olmaması gerekir. Çünkü başkasına yaptıysa sana da yapar."

serra_4277: "PKK'ya terör örgütü demeyen Sermiyan beni hiç şaşırtmadı."

fguldenayna: "Bu adama zerre kadar inanmam."

asln_trgy_pln: "Hangi kadın bu konuda yalan söyler ki..."

hediyekaygusuzkaracan: "Kıbrıs Rocks Casino'da bu adamla karşılaştım. Kaba ve itici bir adam izlenimi vermişti."

yelizmirr: 'Evet ben yaptım' diyeni yok zaten.

nurcan_hamzaa: "Hiç samimi değil."

sevda_takınyacoglu: "Bu dönemde hangi hastaneden darp raporu alacaktı acaba?"

selindumanxn: "Tribünlere oynamış, linç edilmemek adına böyle bir ifade vermiş."

sametist: "Zamanında Büyükada'da mekan dağıtmış, sandalyeleri havada uçurmuştu bu adam."