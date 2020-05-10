Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu. Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Midyat ile ayrıldı. Önceki gece birlikte paylaştıkları Fenerbahçe'deki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen Yaşar, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda aldı. Sevcan Yaşar, şiddet gördüğü gerekçesiyle Midyat'tan şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili Sevcan Yaşar'dan ilk açıklama avukatı aracılığı ile geldi.
İLİŞKİSİNİ NOKTALAMAK İSTEDİ…
Avukatı, genç oyuncunun o gece yaşadıklarını anlattı: "Sevcan, 4 Mayıs'ta birlikte yaşadıkları konutta ilişkisini noktalamak istedi.
Fakat Sermiyan Midyat'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Sevcan, 155 Polis İmdat'ı' aradı.
Ardından polisler gelip tutanak tuttu ve Sevcan onların eşliğinde hastaneye sevk edildi. Sevcan, emniyet müdürlüğünde de Midyat'ın tehditlerine maruz kaldı fakat tüm baskılara rağmen geri adım atmayıp ondan şikayetçi oldu."
Sevcan Yaşar'ın iddialarının doğru olmadığını belirten ünlü oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok."
Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününde gazetecilere hakaret eden Sermiyan Midyat, kendisini uyaran Sinan Akçıl'a saldırmıştı. Akçıl, hem bu olayı, hem de Midyat'ın sevgilisini dövmesini kastederek şu açıklamayı yaptı: Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim.
LİNÇ EDİLMEMEK İÇİN TRİBÜNLERE OYNUYORSUN MİDYAT!
Sosyal medya kullanıcıları Sermiyan Midyat'ın "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil" açıklamalarını inandırıcı bulmayarak onu topa tuttu. İşte o yorumlardan bazıları:
Serguzest_maceraci: "Bu beyefendi Mardin Park Hastanesi'ne gittiğinde orada çalışan arkadaşlara hoş davranmayıp onları küçümsemiş, başka hastaların önüne geçmişti. Bu hareketi de beni şaşırtmadı. Artık herkes oyuncu oluyor ama insan sayımız az."
tamamolduozamanpeki: "O değil de bu adam her yerde özgürlükten, medeniyetten, eşitlikten bahsedip insan haklarını anlatıyorken, bir kadına nasıl el kaldırabilir? İşte kimse göründüğü gibi değil."
sennurmelike: "Böyle iğrenç adamlarda ne bulursunuz, her şey beklenir bu tiplerden."
blddnz: "Yazık, böyle bir kızın böyle hanzoyla ne işi olabilir?"
aria_azad: "Erkeklerin kadınlara fiziksel şiddet uygulaması, böyle bir hakkı kendilerinde bulmaları inanılır gibi değil. Kimsenin bu adamla sevgili olmaması gerekir. Çünkü başkasına yaptıysa sana da yapar."
serra_4277: "PKK'ya terör örgütü demeyen Sermiyan beni hiç şaşırtmadı."
fguldenayna: "Bu adama zerre kadar inanmam."
asln_trgy_pln: "Hangi kadın bu konuda yalan söyler ki..."
hediyekaygusuzkaracan: "Kıbrıs Rocks Casino'da bu adamla karşılaştım. Kaba ve itici bir adam izlenimi vermişti."
yelizmirr: 'Evet ben yaptım' diyeni yok zaten.
nurcan_hamzaa: "Hiç samimi değil."
sevda_takınyacoglu: "Bu dönemde hangi hastaneden darp raporu alacaktı acaba?"
selindumanxn: "Tribünlere oynamış, linç edilmemek adına böyle bir ifade vermiş."
sametist: "Zamanında Büyükada'da mekan dağıtmış, sandalyeleri havada uçurmuştu bu adam."