Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 4 yıl önce dünya evine girmişti ve sık sık çocukları olup olmadığı araştırılıyordu. Son zamanlarda Sinem Kobal'in hamile olduğu yönünde çıkan haberler kafaları karıştırmıştı. Emirgan'da basın ile karşılaşan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'in hamile olup olmadığı sorularına samimi yanıtlar verdi. Peki Sinem Kobal gerçekten hamile mi? Bebeklerinin cinsiyeti ne?
KENAN İMİRZALIOĞLU'DAN BEBEK AÇIKLAMASI!
Baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu, "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Sinem'in de keyfi yerinde, sağlıklı ve çok mutlu" dedi.
4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Sinem Koba'ınl özel hoca eşliğinde online hamile yogasına başladığı söyleniyor...
İkili arasındaki yaş farkı da çok merak edilerek araştırılanlar arasında. Kenan İmirzalıoğlu 45, Sinem Kobal ise 32 yaşında. İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar.
SİNEM KOBAL KİMDİR?
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.
Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.
Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.
Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.
Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.
Atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.
2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.
5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.
Aynı zamanda kardeşi Kerem Kobal'dır, ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır.
14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.