Heyecanla takip edilen TV8'in sevilen yarışması Survivor'da yine nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Bu hafta dokunulmazlık oyunu erzak oyunu ile birleştirildi. Erzak oyununda Ramazan paketi adı altında temel yiyecek ürünleri olan mercimek, yağ vs. ürünler vardı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Survivor'dan gitmesi yönünde isim vermekten kurtulmuş oldu. Peki Survivor'da 9 Mayıs dokunulmazlık hangi takımın oldu?
SURVİVOR 9 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Ersin Korkut parkurda boğulma tehlikesi geçirdiği Survivor 2020'nin 9 Mayıs dokunulmazlık ve erzak oyununda Survivor Barış parkurda hata yaptı, ünlüler takımından Survivor Ersin sayıyı kaptı. Talihsiz olayların yaşandığı oyunda Survivor dokunulmazlık ve erzak ödülünü Aycan Yanaç'ın son atışıyla 10'a 8 ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR 9 MAYIS İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Oylama sırasında Yasin Cemal Can'ın ismini yazdı, Cemal Can da Yasin'den yana oyunu kullandı. Bu hafta yapılan oylama sonunda haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.
SURVİVOR BERKAN KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:
"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.