Ertuğrul Bey geri dönecek mi? Paylaşımı görenler heyecana kapıldı! Ancak gerçek çok farklı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ

Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.