DÜNDAR GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK Mİ?

Osman Bey'in "Emmim bunca hatasına rağmen, benim kanımdır canımdır. İçine düştüğü gafletten onu uyandırmak isterim. Alişar'la emmimi yüzleştirmek isterim… Bunu da ancak senin yardımınla yapabilirim. Hakikatle yüzleşmeye gücün var mı?" sözlerine Aygül'e planını açıkladı.

Aygül, Osman Bey'in planına iştirak edecek mi? Dündar, Zöhre alplerin elinden kurtulabilecek mi? Alişar, Osman Bey'in düğün konvoyunu alıkoyduğunu öğrenince ne yapacak?