Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekranların sevilen yarışma programlarından birisi olan ve yıllardır izleyiciler tarafından heyecanla izlenen Survivor'da bu akşam yaşananlar gerilimin iyice artmasına neden oldu. Yasin Obuz yaptıkları nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından oyundan çıkarıldı. Yaşanan bu gelişme izleyicilerin aklına "Yasin Obuz Survivor'dan diskalifiye mi olacak?" sorusunu getirdi.

YASİN OBUZ SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor izleyicileri merakla Yasin Obuz Survivor'dan diskalifiye mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Henüz bu sorunun yanıtı belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.