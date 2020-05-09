Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekranların sevilen yarışma programlarından birisi olan ve yıllardır izleyiciler tarafından heyecanla izlenen Survivor'da bu akşam yaşananlar gerilimin iyice artmasına neden oldu. Yasin Obuz yaptıkları nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından oyundan çıkarıldı. Yaşanan bu gelişme izleyicilerin aklına "Yasin Obuz Survivor'dan diskalifiye mi olacak?" sorusunu getirdi.
YASİN OBUZ SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Survivor izleyicileri merakla Yasin Obuz Survivor'dan diskalifiye mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Henüz bu sorunun yanıtı belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? ERZAK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor ödül oyununu ve erzağı hangi takımın kazandığı belli oldu. Kazanan takım Gönüllüler takımı olarak açıklandı.
7 MAYIS SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takımın kazandığı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.