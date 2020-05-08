Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı yarışma programının sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında haftanın tüm günleri izleyici karşısına çıkan Survivor'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu akşam iki takım ödül oyunu ve erzak ödülü için mücadele etti. Peki, 8 Mayıs Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
8 MAYIS SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor erzak ödülünü hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
7 MAYIS SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takımın kazandığı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.