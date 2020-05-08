Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı yarışma programının sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında haftanın tüm günleri izleyici karşısına çıkan Survivor'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu akşam iki takım ödül oyunu ve erzak ödülü için mücadele etti. Peki, 8 Mayıs Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.